"Nos importa mucho la relación con EU", dice AMLO tras su próxima visita a Trump

MÉXICO.- Ante los cuestionamientos porque su visita a Estados Unidos será en tiempos electorales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hace lo que más beneficia al país y tomará las decisiones necesarias aunque se corran riesgos.

Tras comentar que se espera la respuesta del Gobierno de Canadá para confirmar la asistencia del Primer Ministro Justin Trudeau a la puesta en marcha del T-MEC, López Obrador puntualizó que independientemente de la respuesta, él ya decidió ir.

"Yo ya tomé la decisión de ir a Washington a entrevistarme con el Presidente Trump", afirmó.

"¿No es una apuesta arriesgada dado que viene la elección y gana el candidato demócrata?", se le planteó.

"Es que no voy a cuestiones políticas-electorales, es una visita de Estado, es una visita que tiene que ver con el inicio del Tratado. Y creo que esto es de ayuda para México y por eso voy. Y ¿riesgo? La política es como caminar siempre en la cuerda floja, hay que correr riesgos y hay que tomar decisiones", respondió.

"¿Se reuniría con mexicanos allá?", se le preguntó.

"Solamente la actividad de, vamos a decir, oficial, la visita de Estado entre Gobiernos, básicamente", afirmó.

"Y ya también les digo, no voy a ir en avión privado, voy a ir en avión de línea, no hay todavía forma de ir directo de la Ciudad de México a Washington, tengo que hacer escala pero vamos a estar ahí, me va acompañar el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la Secretaria de Economía, Graciela Marquez, y Alfonso Romo, el coordinador de la Oficina de la Presidencia, esa es la comitiva, la fecha está por definirse".