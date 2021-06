Ante posible rebrote de Covid AMLO pide mantener estructuras de salud

MÉXICO.- Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe ejecutivo Andrés Manuel López Obrador alertó que podría haber un rebrote de contagios por Covid-19.

Por lo antes mencionado, el mandatario informó por lo que informó que instruyó a su equipo de salud que no se desmonte la estructura que se ha instalado para atender la pandemia.

El titular del ejecutivo federal señaló que debido a esta posibilidad de rebrote es fundamental seguir vacunando contra la pandemia, pues indicó que se busca que antes de la temporada invernal se haya inmunizado a todos los mayores de edad, con al menos una dosis.

"Nosotros no hemos parado, la vacunación, es fundamental. ¿Por qué es importante la vacunación?, porque puede haber un rebrote, una nueva ola de contagios, no estamos confiándonos y ayer precisamente hablamos de eso de que no podemos desmontar toda la estructura o toda la infraestructura hospitalaria de atención a enfermos de Covid, tenemos que estar pendientes y supervisando el comportamiento", expresó.