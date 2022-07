Pequeñas esculturas antiguas que han estado acumulando polvo en una caja de almacenamiento en Albuquerque regresarán a México, donde se entrelazan con la identidad de las comunidades indígenas.

La Fundación del Museo de Albuquerque celebra la repatriación de una docena de esculturas en una ceremonia el miércoles. El Consulado de México local recibirá esculturas olmecas de piedra verde, una figura de la ciudad de Zacatecas, cuencos que fueron enterrados en tumbas y otras figurillas de barro que datan de miles de años.

Comunidades nativas, indígenas y africanas presionan para que museos, universidades y otras instituciones repatrien artículos que son parte importante de sus culturas e historias.

El presidente y director ejecutivo de la fundación, Andrew Rodgers, dijo que devolver las esculturas que estuvieron almacenadas durante 15 años era lo correcto. Incluso la junta directiva de la fundación estuvo de acuerdo. Pero algunos fuera de su organización tenían una idea diferente.

