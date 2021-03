"La gente ya se confió": Mexicanos dejan de realizarse la prueba COVID

Viridiana Martínez Guzmán

MÉXICO.- Pasaron de aplicar, entre diciembre y enero, de 25 mil reactivos diarios a 12 mil al día, refirió la Sedesa.

Hasta el momento el semáforo naranja se ha malentendido, comentó la trabajadora, pues ellos perciben que el riesgo ha disminuido, pero no es verdad.

"Antes, en este sitio las filas daban la vuelta por más de 200 metros y las 250 pruebas asignadas terminaban de aplicarse alrededor de las 12:00 horas", refirió el personal de salud.

Ahora terminan incluso a las 14:15 horas, con mucho esfuerzo. Son uno de los centros que concluyen su labor, porque convencen a los peatones de que pasen bajo la promesa de que será rápido.

La gente se formaba desde las 4:00 horas para conseguir ficha, a algunos los regresaban; ahora, llegan más tarde y sí alcanzan, comentaron trabajadores.

De acuerdo con otro trabajador, muchos van porque es un requisito para el trabajo, no por salud.

"No tengo nada de eso, lo que pasa es que en el trabajo me dijeron que me la hiciera (la prueba). Estoy bien de temperatura, tenía diarrea, pero ya se me quitó, dolor de cabeza todavía tengo", dijo Agustina Zamora.