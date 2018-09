¡Adiós a Ley Bala! Queda sin vigor tras causar muerte de menor

Agencia

PUEBLA.- La diputada local del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez, se encargó de presentar la abrogación a la Ley para Proteger los Derechos Humanos y esta tarde fue aprobada por unanimidad.

En menos de una hora, los diputados locales abrogaron la denominada “Ley Bala”, que en julio de 2014 fue empleada en Puebla para disipar una manifestación entre la Policía Estatal y pobladores de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, donde murió José Luis Tehuatlie Tamayo de 13 años, informó el Heraldo de México.

La diputada local del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez, se encargó de presentar la abrogación a la Ley para Proteger los Derechos Humanos, que impulsó el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y avalada por la anterior legislatura que culminó sus actividades apenas el 14 de septiembre.

También te puede interesar: <i>México está en bancarrota, pero si cumpliré mis promesas</i>: AMLO

“Días después en San Bernardino fueron desalojados habitantes con la Ley Bala, cuando perdió la vida un menor de 13 años. Se trató de una reforma que avaló la anterior legislatura y que impulsó el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas”.

El trámite legislativo establece que la abrogación debió ser turnada a comisiones, pero ante “la urgencia del tema”, se dispensaron los trámites para de una vez votarla por unanimidad en el Pleno del Poder Legislativo.

Mientras se daba el debate de la abrogación de la ley, fue notoria una corona de flores que se colocó en el Pleno del Congreso del Estado, en memoria a José Luis Tehuatlie Tamayo.

En mayor de 2014, el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, planteó la Ley para Proteger los Derechos Humanos, que permite a la policía usar armas incapacitantes no letales y que no pongan en riesgo la vida de las personas.

Sin embargo, la Ley que fue avalada en su momento por la anterior legislatura, no aclaró qué tipo de artefactos serían usados por la fuerza pública para no poner en riesgo la vida de las personas.

Para julio del mismo año, habitantes de Chalchihuapan, bloquearon la Autopista Puebla-Atlixco como protesta para exigir el regreso del Registro Civil a su Junta Auxiliar.

Sin embargo, se registró un conato de bronca entre los pobladores y uniformados, luego de que estos últimos presuntamente usaron balas de goma para disipar la manifestación, donde murió el menor de 13 años.