Aprueban permiso para que Cámara de Diputados suspenda sesión 3 días

Ciudad de México.- Senadores aprobaron un permiso para que la Cámara de Diputados pueda suspender actividades por más de tres días y no violar el articulo 68 de la Constitución.

La sesión en la Cámara de Diputados ha sido suspendida durante dos días consecutivos por el bloqueo que realizan integrantes de la CNTE.

Sin embargo, algunos consideran que no convocar a una sede alterna, así como no pedir la intervención de la fuerza pública para retirar a los manifestantes, es una señal del gobierno para no pagar los costos políticos.

De acuerdo con el capítulo II del poder legislativo, se contempla que ninguna cámara puede suspender actividades por más de tres días.

"Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra”, señala el documento.

El Senado de la República aprobó el permiso para que los diputados no cometan la ilegalidad que marca el Artículo 68.

