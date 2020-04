Hasta 36 horas de arresto darán en Jalisco a quienes salgan sin motivo

Guadalajara.- Si sales a la calle sin justificación o no usas cubrebocas, atente a las consecuencias.

La autoridad podría imponerte una sanción que puede ir desde la amonestación con apercibimiento, una multa o hasta el arresto por 36 horas, mientras que los establecimientos que realicen actividades no esenciales podrían enfrentar la clausura temporal o definitiva.



Así lo establece el artículo tercero del acuerdo DIELAG ACU 026/2020 firmado por el Gobernador Enrique Alfaro y publicado ayer en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, que detalla las medidas obligatorias para prevenir y contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19.



"Quien no las cumpla será sancionado", advirtió el titular del Poder Ejecutivo en un mensaje en redes, tras indicar que Jalisco no puede bajar la guardia frente a la pandemia.

"La fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que quienes sí están acatando estas medidas, paguen por quienes no lo hacen".

El Mandatario reiteró que sólo se podrá salir para actividades estrictamente necesarias.



En el acuerdo publicado ayer se detalla que serán las autoridades municipales las encargadas de verificar que se cumplan las medidas, vigentes hasta el 17 de mayo y con posibilidad de ampliarse.



La medida de encarcelamiento, según la legislación federal, sólo podría aplicarse si la persona interfiere o se niega a cumplir los requerimientos de la autoridad sanitaria.

En su anuncio, Alfaro agregó que moverán los filtros de los ingresos y salidas a los límites con otros estados, principalmente el que proviene del Valle de México, ante el incremento de casos en Estado y Ciudad de México.



Advirtió que, de mantenerse el 40 por ciento de aislamiento social registrado en la última semana en Jalisco, a mediados de mayo el número de contagios por coronavirus llegaría a más de 60 mil y habría 4 mil personas fallecidas.