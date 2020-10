Asegura AMLO que reforzarán atención en casos Covid ante repunte en Chihuahua

Benito Jiménez

MÉXICO.- El presidente López Obrador aseguró que se reforzará la atención en casos de Covid en Chihuahua luego que se registrara un repunte de contagios que regresó a la entidad al semáforo rojo.

Indicó que el secretario y subsecretario de Salud trabajan en conjunto con el Insabi para acudir a Chihuahua y fortalecer la atención.

"Chihuahua tiene 61 por ciento de ocupación con ventilador y el director del seguro y el doctor Alcocer y el doctor Hugo Lopez Gatell ya están trabajando y el director del Insabi para ir a Chihuahua y estar pendientes, reforzar en el caso de Chihuahua, estamos buscando fortalecer la atención, no confiarnos en ningún caso ", comentó en conferencia mañanera.

"En el caso de Chihuahua el problema mayor lo tenemos en la frontera, hay que hacer una revisión de las plantas de las maquiladoras, hay un municipio, Ojinaga, en Chihuahua, donde tenemos ahí más casos, ya se están atendiendo, en fin, todos los días estamos en esto y vamos a procurar seguir avanzando, porque se revisa lo del semáforo, de acuerdo a una serie de criterios, yo tengo un parámetro, que es el que me importa más que todos, no solo es si tenemos capacidad para atender enfermos, eso nos interesa, nos importa, o el número de contagios, pero lo que más más más nos importa es que no haya fallecimientos, reducir el número de fallecidos y en eso vamos mejorando, ahí no tenemos todavía una situación de alarma".

Está funcionando la estrategia, dice López Obrador

El mandatario insistió en que está funcionando la estrategia para tratar la pandemia pues está bajando su intensidad.

Además, llamó a la población a seguir cuidándose para evitar medidas autoritarias, como en ciudades de Europa.

"En Francia ya hay toque de queda. Nosotros estamos más en la idea de que se convenza a la gente y se ha logrado porque el pueblo de México es excepcional, es mucha pieza, es un pueblo pues con mucha cultura, un pueblo muy responsable, aquí lo vemos en la capital y en todos lados", dijo.

"Vamos a seguir insistiendo que debemos de cuidarnos, no confiarnos, que la gente por sí misma tome las medidas de cuidado, que no tengamos que recurrir a medidas disciplinarias pues yo confío mucho en eso".

Contención de la pandemia

Por su lado, el subsecretario Hugo López Gatell también defendió la actuación de autoridades de Salud para tratar de contender la pandemia incluso ante rebrotes.

"Las intervenciones de mitigación en el caso mexicano fueron dirigidas y continúan siendo dirigidas a las personas, porque a las personas todas y todos somos víctimas de un fenómeno como es la epidemia de un fenómeno natural, son virus, y decidimos orientar los esfuerzos a entidades administrativas. Eso es lo que logrado aplanar la curva y que la cantidad de defunciones diarias fuera sustancialmente menor, tres cuartas partes menor a lo que hubiera ocurrido en ausencia de intervenciones", puntualizó.

"Con la llegada de este rebrote, de este repunte, que ya habíamos advertido de mayo, se registran los diversos elementos de la operación y ahora hay que regresar a extremar los cuidados y las actividades que estamos haciendo para la detección de casos".