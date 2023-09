Asesinan a líder de ‘Los Chapitos’ en Culiacán; EU ofrecía 1 MDD por él

El líder de ‘Los Chapitos’, Luis Javier Benítez Espinoza, ha sido encontrado sin vida en Culiacán, Sinaloa. La DEA de los Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 1 millón de dólares (1 MDD) por información sobre su paradero.

El descubrimiento de su cadáver tuvo lugar temprano el sábado en la acera del bulevar Enrique Cabrera, entre las calles José Limón y José Valadez, afuera de la Clínica #36 IMSS Humaya en Culiacán, Sinaloa.

Las autoridades informaron que Benítez Espinoza llevaba dos radios de comunicación, tenía el pie derecho vendado y vestía pantalón de mezclilla junto con una camisa negra, aunque en ese momento su identidad era desconocida.

Posteriormente, se identificó al sujeto como Luis Javier Benítez Espinoza, conocido como 'El 14', quien se encuentra vinculado en la red de tráfico de fentanilo de ‘Los Chapitos’, siendo considerado uno de los líderes en este negocio.

La justicia estadounidense ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que llevara a su captura, por el momento, las causas de su fallecimiento permanecen desconocidas.

Presuntamente, horas antes de su hallazgo, Benítez Espinoza se vio involucrado en un accidente automovilístico provocado por un hombre de 60 años.

Tras colisionar con el vehículo en el que viajaba el líder traficante, este último fue privado de su libertad. En el lugar también se produjeron disparos, ya que se encontraron casquillos percutidos.

