Asesinan de cinco puñaladas a joven de 16 años en Nuevo León

Ximena Monserrat Martínez fue asesinada de cinco puñaladas por un joven de 17 años de edad en el municipio Santa María de Ramos, Galeana, Nuevo León, cuando se dirigía la plaza del pueblo.

El pasado 3 de julio, la joven de 16 años que trabajaba en una granja recolectando huevos y que tenía el sueño de ser arquitecta y diseñadora se dirigía a la plaza del pueblo, pero en algún lugar del camino fue interceptada por un menor que la apuñaló en repetidas ocasiones, dejándole heridas en pulmones, hígado y en una arteria del corazón.

Según la información, el presunto feminicida tomó a la víctima con lesiones y aventó en un terreno baldío desde un auto en movimiento.

De acuerdo con Foro TV, Elvia Rangel, madre de la menor, encontró a su hija aún con vida, pero gravemente herida, ahí la joven le confesó que la quisieron violar.