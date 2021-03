Asesinan en México a 61 políticos durante proceso electoral

Óscar Luna

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el actual proceso electoral que inició en septiembre pasado, 61 políticos han sido asesinados, de los cuales el 49 por ciento son de partidos opositores al actual Gobierno.

En el "Seminario Violencia Política en México en Periodos electorales" convocado por la organización Causa en Común, Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, detalló que del total 30 de las víctimas pertenecían al PRI, PAN o PRD.

En tanto, otras 17 víctimas -equivalente al 27.8 por ciento- son políticos pertenecientes a los partidos de la alianza oficialista entre Morena, PVEM y PT.

"Me queda claro que esta alianza es a nivel federal. No está compitiendo en todas las localidades, pero sí nos da, me parece, un referente en el sentido de que la Oposición en estos momentos sí está enfrentando una problemática que podría no solo darse en relación a estos ataques que pudieran estar siendo perpetrados por grupos delictivos o con vínculos políticos, sino toda esta atmósfera en donde el propio régimen está haciendo un uso político de los instrumentos de justicia en contra de muchos de estos opositores en varias actividades, por ejemplo en la Ciudad de México, en Tamaulipas", opinó.

Los restantes 14 políticos asesinados eran independientes, de institutos políticos locales o de otros partidos como Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario, Redes Social Progresistas y Nueva Alianza.

Salazar también informó que de los 61 políticos asesinados, 18 eran aspirantes o precandidatos a un cargo de elección popular; 16 de ellos buscan competir por un puesto municipal.

El 81 por ciento de los aspirantes asesinados eran opositores a los Alcaldes en funciones y 72 por ciento eran opositores al Gobierno estatal.

Por lo que el experto consideró que los aspirantes son más vulnerables cuando compiten por cargos siendo opositores a los poderes estatal y municipales.

Al respecto, Carlos Rubio, gerente de Riesgo Político de Integralia Consultores, estimó que durante las semanas cercanas a la jornada electoral del 6 de junio, el número de candidatos asesinados se incrementará.

"Es posible que haya un repunte de los incidentes de violencia política en las últimas semanas del proceso electoral o en las semanas inmediatas después de que se conozcan los resultados de la jornada electoral", comentó.

"Creemos que eso se debe a que este periodo es cuando las bandas criminales analizan las posibilidades de triunfo de los candidatos que consideran son opuestos a sus esquemas de corrupción, de colusión, y toman cartas en el asunto".