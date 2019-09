Asisten 10 mil estudiantes al evento Siglo XXI de Fundación Telmex

Sheila Cetina/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- La edición 17 de México Siglo XXI que promueve la Fundación Telmex-Telcel sirve como plataforma en la que los conferencistas ofrecerán sus historias de vida y contarán sus éxitos para influir en los jóvenes estudiantes que serán los próximos líderes del país.

De acuerdo con datos proporcionados por integrantes de la fundación, al evento asistieron 10 mil jóvenes universitarios de escuelas públicas y privadas, quienes se reunieron desde muy temprano al interior del Auditorio Nacional, bajo el slogan “El México que inspira al mundo, siempre posible nunca imposible” para presenciar las distintas ponencias como parte del festejo del aniversario de la fundación.

Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex, en su mensaje inaugural indicó que el siguiente paso en las telecomunicaciones es fundamental para la inclusión no solo para las personas sino para las empresas, "becarios son una generación preparada con optimismo y seguridad, la educación empieza en la familia y se fortalece en la escuela y en el trabajo".

“Esta es la era del acceso a todo y de todos, ofreciendo entretenimiento y de forma inmediata, este cambio de civilización esta impactando en todas nuestras actividades”, puntualizó.

Entre los ponentes que participarán durante el transcurso del día destacan: Usain Bolt, leyenda del deporte y ocho veces medallista de oro en los Juegos Olímpicos y 11 veces campeón del mundo en atletismo; Simón Borrero, CEO y cofundador de la aplicación Rappi; Reed Hasting, cofundador, presidente y director ejecutivo de Netflix; Matthew McConaughey, actor y productor de cine y televisión estadounidense, ganador de un Oscar, un Globo de Oro y un SAG. Conocido por su participación en The Wolf of Wall Street; y Julia Gillar, ex primer ministra de Australia, quien asumió el cargo el 24 de junio de 2010 hasta el 2013, siendo la primera mujer en estar a cargo del poder en ese país.

El evento concluirá con la presentación del concierto del cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra.