Los próximos 18 meses se ven muy difíciles: banqueros

Ciudad de México.- Los próximos 18 meses serán complicados para la recuperación de México después del impacto por la pandemia de Covid-19, donde la falta de reglas claras para inversión por parte del gobierno federal no ayudan para retomar el camino del crecimiento, dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México, (ABM), Luis Niño de Rivera.

En conferencia de prensa, el directivo explicó que el cierre de 2020 será difícil ya que no se puede esperar que una economía que estuvo cerrada cuatro meses empiece a reactivarse de manera acelerada. En ese sentido, dijo que la recuperación del consumo tomará tiempo.

En tanto, si bien se estima que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea un motor de crecimiento; no obstante, las industrias en el país no se han reactivado de la misma forma que en sus socios comerciales, principalmente el sector automotriz.

"Los próximos 18 meses se ven muy difíciles. La tercera gran actividad que está totalmente contraída es la inversión fija bruta. Sin inversión fija bruta, sin reglas claras, sin condiciones permanentes, sin apego al Estado de Derecho no tendremos inversión fija bruta"

En ese sentido, recordó el anuncio de la consultora Kearney que retiró a México de la lista de 25 países más atractivos para la inversión extranjera, ante lo cual, la infraestructura y otras actividades se ven más difíciles para México ante un escenario de incertidumbre para el capital.

"Por consiguiente, la recuperación, sufrirá las consecuencias de esa situación que estamos viviendo", dijo.

“México va tener más dificultad para competir por Inversión Extranjera Directa (IED) tras la pandemia del Covid-19 por falta de "reglas claras", advirtió.

"No sé si (México) sea más o menos atractivo, pero va tener más dificultad para competir porque no tenemos reglas claras. Desde el inicio de la presente Administración se ha venido diciendo que se van a emitir reglas para inversión en infraestructura y hoy, 17 de junio de 2020, no las tenemos todavía.

"Las inversiones que se habían programado o autorizado, por ejemplo, la planta de cerveza en Mexicali, se cancela en una consulta popular o pública que representó entre el 3 o 4 por ciento de las personas que podían opinar en esa consulta, la cual deja a los inversionistas nacionales y extranjeros en una situación de incertidumbre total y eso va seguir siendo factor relevante en la decisión de quien tiene otras opciones", dijo.

