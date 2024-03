ATP dona 10 mil dólares para reconstrucción de casas en Acapulco

Deportistas que forman parte de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) decidieron unirse por una buena causa y donar 10 mil dólares para la reconstrucción de casas en Acapulco, tras la desgracia que cayó en la región el año pasado.

Luego del paso del huracán Otis, en octubre del año pasado, miles de habitantes perdieron sus hogares, trabajos, y lamentablemente familiares.

Es por esa razón que durante el Abierto Mexicano de Tenis (AMT) los deportistas de alta gama surgieron varias iniciativas para ayudar a los más necesitados.

El tenista griego Stefanos Tsitsipas se comprometió a dar mil dólares por cada ace, y hasta los Cuartos de Final, donde fue eliminado por Alex de Miñaur, convirtió 15, así que su total fue de 15 mil dólares.

La Asociación de Tenistas Profesionales no podía quedarse atrás y a través de sus redes sociales anunció que entregará 10 mil dólares a la organización Construyendo, la cual ya emprendió la tarea de devolverle sus hogares a los afectados de diferentes regiones.

We’re proud to announce that the ATP is supporting relief efforts with a $10,000 donation to the organization @construyendomx 🏠



Together we can help Acapulco rise again. Click the link in bio to donate. @AbiertoTelcel | #AMT2024 | #SiempreContigoAcapulco