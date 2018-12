¿Gasolinazo en puerta? Aumenta monto del IEPS

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), publicó el decreto con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019, que busca obtener cinco billones 838 mil 059.7 millones de pesos, sin crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes. Sin embargo, se pagará más por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas.

De acuerdo con información de Tribuna y El Financiero, la LIF, ha sido aprobada por el Congreso y aceptada por el presidente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual busca obtener de impuestos para el próximo año tres billones 311 mil 373.4 millones de pesos.

Señala que del 1 al 11 de enero de 2019 no aplicará ningún estímulo fiscal, por lo que el consumidor tendrá que pagar la totalidad de la nueva cuota del IEPS.

Desde el 1 de enero de 2019, el consumidor tendrá que pagar 4.81 pesos por litro de IEPS para la gasolina Magna, es decir, un incremento de 4.79 por ciento o 22 centavos respecto de la cuota vigente para 2018, que se situó en 4.59 pesos por litro.

Las personas que usen gasolina Premium pagarán de impuesto 4.06 pesos por litro, lo que significa un alza de 4.63 por ciento o 18 centavos comparado con la cuota que estuvo vigente, que es de 3.88 pesos por litro.

Mientras que en el caso del diésel, la nueva cuota del IEPS será de 5.28 pesos por litro, un incremento de 4.76 por ciento o 24 centavos comparado con la tarifa de 2018, que fue de 5.04 pesos.

No obstante, los incrementos en las cuotas del IEPS no necesariamente llevarán a un aumento en los precios de las gasolinas, pues dependerá de cada establecimiento elevarlos o no, al tenerse un mercado con precios liberados.