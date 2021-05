Araceli Linares Xiques, quien se trasladaba en el tren colapsado en la Línea 12 del Metro, falleció, según reportó el Gobierno de la Ciudad de México.

De 52 años, Araceli estuvo hospitalizada en el ISSSTE de Tláhuac.

Había sido reportada como desaparecida por sus familiares, hasta que fue encontrada en el área de terapia intensiva de ese hospital.

Con ello, el número de personas fallecidas aumentó a 26.

Su hijo también confirmó la muerte de Araceli a través de su cuenta personal de Facebook.

"Mamita hermosa, No hay palabras para describir en este momento el vacío que me dejas, pero lo que me reconforta es que pude despedirme de ti y hacer que te fueras sin preocupaciones", publicó el joven.

Ya son 26: aumentan los muertos por colapso en la Línea 12 del metro. (Agencia Reforma)

“Que caiga el Estado, no el Metro”

Tras cuatro días de la tragedia que marcó al Metro de la Ciudad de México, decenas de personas se reunieron en la estación Culhuacán para marchar por la Avenida Tláhuac y pedir justicia por la las muertes que dejó el colapso en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Entre los carteles de los manifestantes se leen consignas como "que caiga el Estado, no el Metro", "todavía que nos empobrecen, por ser pobres nos matan", y "para el gobierno la vida del pueblo vale cinco pesos".

Con pancartas, veladoras y rosas blancas, mujeres, hombres y niños avanzaron de la estación Culhuacán a la estación Olivos, donde sucedió la tragedia que marcó la noche del 3 de mayo.

Los manifestantes piden se haga justicia y den castigo a los responsables del desplome en el tramo de la vía que recorre las estaciones Olivos y Tezonco, que cobró la vida de hasta el momento 26 personas.

Entre las víctimas mortales se encuentra Brandon Giovanny, niño de 12 años que viajaba junto a su papá en uno de los vagones que se desplomaron en la vía del tren.

También Nancy Lezama murió en el colapso y su hermana Tania quedó paralítica debido al impacto que tuvo cuando el vagón en el que viajaban cayó de las vías.

Melitón Velasco murió tras colapsar el Metro; viajaba junto con sus dos hijos, Adán y Salvador, quienes resultaron lesionados en el percance y fueron dados de alta al día siguiente de la tragedia, cuando se enteraron que su padre había fallecido.

Como ellos, otras 22 personas perdieron la vida en las inmediaciones de la estación Olivos, 35 personas permanecen hospitalizadas, 53 ya fueron dadas de alta y una más se encuentra sin localizar.

(Con información de Reforma y El Universal)

