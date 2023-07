Aureoles y Paredes se registran al proceso del Frente Amplio

Silvano Aureoles y Beatriz Paredes se registraron este jueves como aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio Por México.

En lo que concierne a Aureoles se convirtió en el primer militante del PRD en participar en el proceso, hasta el momento sólo se habían registrado participantes del PAN, PRI y sociedad civil.

Ante el Comité Organizador, el ex Gobernador de Michoacán solicitó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de México, los muertos, desaparecidos y por los feminicidios, insistiendo que la inseguridad es uno de los pendientes del actual gobierno.

Declarando "México está bañado en sangre, por un gobierno irresponsable. México se encuentra a la deriva, al garete, a donde lo han llevado no es el país que queremos, no es el país que merecemos",

Acompañado de militantes del PRD y dirigentes del partido, reconoció el método ideado por los partidos y las organizaciones sociales para seleccionar al responsable del Frente, que eventualmente será también el candidato o candidata presidencial del 2024.

Añadiendo que quien no logre reunir las 150 mil firmas para participar en el proceso no tiene las condiciones para aspirar al cargo.

#PorAmorAMéxico, hace unos momentos, me registré como aspirante a ser responsable para la construcción del #FrenteAmplioPorMéxico.



¡Vamos con todo mi gente! 💯❤️🇲🇽 pic.twitter.com/ZPq0autcMe — Silvano Aureoles (@Silvano_A) July 6, 2023

Por su parte la senadora Beatriz Paredes afirmó tener más experiencia que Xóchitl Gálvez para gobernar la nación, agregando que la panista le copia en la forma de vestir.

Afirmando "Me encanta que Xóchitl se vista como yo, me encanta, porque le estamos dando una gran promoción a la vestimenta que surge de las mujeres artesanas. Me encanta que Xóchitl tenga orígenes indígenas, como yo, entonces creo que no tiene por qué desanimarme (su registro), son biografías distintas, yo tengo mayor experiencia".

Negó estar desanimada por la irrupción de Gálvez en el proceso del Frente Amplio por México para definir a su candidato presidencial, aunque reconoció estar sorprendida.

Mencionó la ex presidenta del PRI tras registrarse ante el Comité Organizador para competir por el cargo de responsable de la construcción del Frente Amplio por México.

Paredes y Gálvez son las únicas mujeres que hasta el momento se han registrado en el proceso, tras las declinaciones de las otras senadoras Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu.

A Beatriz Paredes la acompañaron priistas de trayectoria, con los que ha trabajado de cerca en otras ocasiones, ya sea en el partido o en la vida parlamentaria, designado como su representante a Mauricio López, ex dirigente del PRI capitalino.

#IMPORTANTE | @BeatrizPRangel_ acudió esta tarde a registrarse como aspirante a ser responsable del #FrenteAmplio por #México.



Fue recibida con aplausos. pic.twitter.com/JaF8e818xC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 6, 2023

Con información de Reforma.