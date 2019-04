Conductor atropella a policía para evitar alcoholímetro

Cristina Hernández

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) falleció esta madrugada al ser arrollado por un conductor paras evitar el Alcoholímetro, en Xochimilco.



Cerca de las 3:15 horas, el elemento marcó el alto a un automovilista en el punto de revisión 6, ubicado en Prolongación de División del Norte y 10 de Abril de 1919, Colonia San Lorenzo La Cebada.



Sin embargo, el conductor del Toyota color negro desobedeció al elemento y aceleró para evitar hacer la prueba de alcoholemia.



Como resultado, el hombre logró escapar, pero a su paso atropelló al policía segundo Bautista Arellano Nicolás, de 47 años.

También te puede interesar: Policía 'cubre' a perrita atropellada y se hace viral (Foto)



El elemento del Sector La Noria falleció momentos después, a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico y múltiples contusiones.



Por estos hechos, el Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Xochimilco 2 inició una investigación.



El cadáver del agente fue trasladado al anfiteatro para ser entregado, más tarde, a sus familiares.



Al respecto, el Secretario de Seguridad, Jesús Orta, señaló que ya se busca al responsable.



"Estaba de servicio apoyando el programa, un conductor que quiso evadir el operativo lo atropelló, entonces lo estamos buscando, estamos siguiéndole el rastro al responsable, se dio a la fuga, estamos en el seguimiento", dijo al salir de la reunión con el Gabinete de Seguridad.



Además, indicó que se brindarán los apoyos de ley a su familia, aunque no informó si el uniformado tenía esposa o hijos.



Orta señaló que fue un acto irresponsable del automovilista y que, en la mayoría de los casos, los policías no pueden evitar exponerse.



"Este tipo de situaciones pasan porque la gente va ebria y comete este tipo de irresponsabilidades y, por supuesto, se tienen que castigar. Cada una de las situaciones se evalúa, por protocolo, para revisar si hay algo que puede prevenir que suceda, aquí, a veces, el que se te eche un carro encima por evadir, que de entrada constituye una conducta antisocial gravísima, muy probablemente, derivada del estado etílico, es algo que muchas veces no puedes prevenir", sostuvo.