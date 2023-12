Autorizan en fast track salida de Orozco y regreso de Samuel García

El Congreso local de Nuevo León recibió y votó por unanimidad la renuncia de Luis Enrique Orozco como Interino y la revocación de la licencia autorizada al gobernador Samuel García , además de su reincorporación al cargo.

Dentro de los asuntos en cartera de la sesión de este lunes se leyó primero el escrito con la renuncia de Orozco y se le dio trámite de "urgente y obvia resolución", por lo que Mauro Guerra, presidente del Congreso, posteriormente se habló del acuerdo que planteaba su aceptación.

Ésta se sometió a votación del Pleno y se votó por unanimidad.

Después, se puso a consideración el escrito entregado este día por la mañana con el instructivo en el que Samuel García notificaba que no usábamos la licencia y se reincorporaba a su cargo como gobernador del estado.

También dando el carácter de "urgente y obvia resolución", se autorizó.

No escondemos nada, responde Samuel al PRIAN

Ante los cuestionamientos de priistas y panistas sobre que se bajó de la contienda presidencial porque algo se esconde en su administración, Samuel afirmó que decidió no competir para que no se robaran lo que han cuidado en dos años.

En el Parque Fundidora, García señaló que su gabinete es incorruptible y nunca iba a poner en riesgo su gestión por una ambición personal.

"Anduvieron dos o tres días los del PRIAN diciendo que qué ocultábamos, que porqué le tenía miedo a poner un interino, que qué escondía", indicó.

"No hay nada que esconder PRIAN, porque a diferencia de ustedes, aquí somos incorruptibles y si no los dejamos entrar al Gobierno es para que no se robaran lo que hemos cuidado dos años".

Argumentó que no ejerció un solo minuto la licencia solicitada, agregando que:

"Siempre supimos que corríamos un riesgo y que Congreso no iba designar a alguien de este equipo y siempre se dijo muy claro que no íbamos a arriesgar a Nuevo León.” agregando por eso decidió no competir. "No íbamos a dejar un solo minuto que llegara alguien fuera del equipo porque han sido tantos resultados, tantos ahorros tantos récord, que no podía estar un proyecto personal por encima del estado".

Dijo que en el estado hay un solo gobernador que es él y desde el sábado ejerce sus funciones.

