Avalan en lo particular el Presupuesto 2021; conoce lo más destacado

Ciudad de México.- Con 305 votos a favor, 151 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados avaló en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y fue enviado al Ejecutivo federal.

El Presupuesto se debatió por 38 horas y media, durante tres sesiones que iniciaron desde el martes a las 17:28 horas, pero la discusión en lo particular duró alrededor de 20 horas.



La discusión concluyó finalmente a las 5:30 de este viernes con la aprobación de 6.2 billones de pesos para el próximo año.



Los legisladores debatieron, por primera vez, un presupuesto en forma semipresencial, debido a la epidemia de Covid-19.

Para evitar riesgos de contagio, los diputados emitieron su voto en forma remota, mientras que en el Pleno solo hubo hasta 127 legisladores presentes.



A lo largo de la madrugada, los diputados festejaron el cumpleaños del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Al filo de la medianoche, cantaron las mañanitas y gritaron porras al Mandatario.



En una de las reservas, los diputados de Morena mostraron caretas con la imagen de López Obrador, se las llevaron al rostro y volvieron a felicitarlo.



La mayoría parlamentaria de Morena aceptó sólo nueve reservas, propuestas por los propios legisladores de esa fracción, de las mil 29 que se registraron en la discusión en lo particular.



Entre las reservas aprobadas destaca la reasignación de 330.6 millones al Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva del anexo 13 transversal sobre el presupuesto para mujeres.



También se garantizó el salario de los maestros que tengan plaza en el programa de Escuelas de Tiempo Completo. Con la redacción aprobada en el artículo 18 transitorio, se precisó que los recursos de las Escuelas de Tiempo Completo estarán asignados al programa la Escuela es Nuestra, y estarán considerados los "apoyos" de los docentes que imparten actividades académicas, en términos de las disposiciones que emita la SEP.



Por la presión de los diputados que pertenecen al magisterio, se asignaron 170 millones de pesos para las escuelas normales, a las que se les habían aprobado solo 20.5 millones de pesos para 2021.



Además, se asignó al rubro de educación la cantidad de 4.5 millones de pesos, para el Programa Nacional de Reconstrucción.



Una de las reservas que generó mayor polémica fue una presentada por el diputado de Morena Pablo Gómez, para eliminar los seguros de separación individualizado en las percepciones de los servidores públicos. "No se autoriza a los ejecutores de gasto el pago de seguros de separación individualizado que no den cumplimiento estricto a las condiciones dispuestas en la fracción IV del párrafo segundo del Artículo 127 de la Constitución", citó la reserva aprobada con el rechazo de la Oposición.



A propuesta de Irineo Molina y Carol Antonio Altamirano, se incluyó un transitorio para que Hacienda otorgue recursos a proyectos de inversión en los estados que estén en marcha o autorizados.



Durante el transcurso de la sesión, los diputados de Morena se dieron el lujo de aprobar, primero, 50 millones más para el Tribunal Electoral y, luego, cancelar la medida porque no tenían consenso con el Poder Judicial.



En otros temas polémicos, no logró la Oposición que Morena accediera a etiquetar con precisión algún monto para la compra de la vacuna contra Covid-19.



Tampoco progresó la propuesta de restituir el fondo de seguridad para las entidades federativas, conocido como Fortaseg, a pesar de que diputados de Morena lo habían solicitado también.



En el proyecto de gasto aprobado, la secretaría que más recursos ejercerá será la de Educación, con 337 mil millones de pesos. En el gasto le sigue la Secretaría de Bienestar, con 191 mil 724.9 millones de pesos, y Salud, con 145 mil 414 millones de pesos. La Secretaría de Defensa Nacional llega a un Presupuesto de 112 mil 557 millones de pesos, y la de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que concentra las labores de la Guardia Nacional, tendrá un presupuesto de 63 mil 441 millones.