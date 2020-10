Guerrero: Cortar camino por una brecha mató a Ayelín, a los 13 años

Guerero.- Antes de recargar su rostro en el toldo de un vehículo para soltar en llanto, Luis Miguel Gutiérrez Gatica cuenta que en el mismo punto de una brecha donde este lunes hallaron muerta a su hija Ayelín Icza muchas veces fueron a buscarla y nunca la hallaron.

"Yo creo que mi hija aquí la tenían en la colonia y la fueron a tirar en pedazos al mismo sitio de donde se la llevaron", dice Miguel, quien señala que el cadáver mutilado de su hija lo reconocieron por los tenis y la ropa que llevaba ese día cuando desapareció.

En la estrecha y polvorosa calle de la Colonia La Candelaria, que es donde vivía la estudiante que cursaba el segundo año en la secundaria 60 de esta localidad, hay unas diez patrullas de la policía estatal, municipal y de la Fiscalía General.

Se mueven peritos, agentes ministeriales y policías.

Casi todo este personal acudió para internarse en la barranca conocida como Chichipico para levantar los restos de la estudiante de 13 años de edad Ayelín.

"La dejaron tirada con sus pies juntitos y su cabeza al parecer desollada", señala aterrorizado uno de los familiares de la estudiante y que participó en las búsquedas que empezaron desde el jueves en la noche luego de su desaparición.

"Vemos que llegaron muchos policías y agentes de la Fiscalía y hasta perros de búsqueda, ojalá y eso hubieran hecho desde un principio y no ahorita que ya está muerta".

Su mamá pensó que Ayelín estaba con su papá

Luis Miguel Gutiérrez Gatica, quien desde hace años ya no vive con la mamá de Ayelín, recibió una llamada de su ex esposa el jueves 15 por la noche para preguntarle si no se había llevado a su hija porque esta no aparecía y la andaban buscando por la barranca y los cerros de la zona.

"No, como crees, yo no haría eso le dije a mi ex esposa, quien estaba llorando", relata Luis Miguel.

El papá de Ayelín se unió a la búsqueda el viernes 16 desde las ocho de la mañana.

Vecinos y familiares de Luis Miguel y de su ex esposa Flora Marcelo, además de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, peinaron la barranca varias veces y un cerro que está frente a la colonia.

Durante el recorrido, doña Flora Marcelo no se cansaba de gritar el nombre de su hija con la esperanza de encontrarla.

Esperaban a Ayelín para comer, pero nunca llegó

Según la versión de Luis Miguel, el jueves 15 alrededor de las 3 de la tarde, su ex esposa le habló por teléfono a su hija para decirle que se fuera a comer al puesto de venta de material de reciclaje donde trabaja y que está ubicado a un costado de la carretera federal que conduce a Chilapa, en la misma zona de Tixtla.

Ayelín ya había terminado la tarea, y para llegar rápido con su madre y su hermana, decidió cruzar la barranca Chichipico y una brecha.

Doña Flora Marcelo y otra de sus hijas estaban esperando a Ayelín en el otro extremo del camino.

Sin embargo, Ayelín no llegaba y doña Flora se fue a buscarla por la misma brecha y no la encontró.

Le marcó a su teléfono celular y la llamada la mandaba al buzón y fue entonces que se desesperó y ese mismo jueves en la tarde la señora encabezó una búsqueda con el apoyo de sus vecinos y familiares.

"Rastreamos todo ese cerro y la barranca y nunca encontramos nada", señala uno de los familiares de la estudiante de secundaria.

Relata que el viernes siguieron con la búsqueda y el sábado, ante la inacción del Gobierno de Héctor Astudillo, decidieron cerrar la carretera federal Tixtla- Chilpancingo a la altura del albergue Adolfo Cienfuegos y Camus y ese mismo día por la tarde una marcha por las calles de esta localidad.

Este domingo nuevamente se realizó la búsqueda esta vez con el apoyo de la Fiscalía, Policía Municipal y personal de Protección Civil de Tixtla, pero no encontraron nada.

Los familiares y vecinos de la colonia al ver que no había resultados acordaron bloquear nuevamente la vía federal a partir de las diez de la mañana de este lunes.

No se explican cómo llegó el cadáver a la brecha

Ni los vecinos ni familiares se explica cómo durante la mañana de este lunes alguien avisó que en un lugar de la brecha donde caminó Ayelín estaba su cadáver mutilado.

"Sí es ella, la reconocimos por sus tenis y su ropa que ese día llevaba", dijo Luis Miguel Gutiérrez Gatica, quien recibe consuelo de uno de sus familiares.

Exigen justicia por Ayelín

En un principio, la madre de Ayelín se oponía a que personal del Semefo se llevaran los restos de su hija bajo el argumento de que tardaría mucho tiempo para que se le entregaran y darle sepultura.

"No de aquí no se la van a llevar", decía.

Una camioneta blanca Pick-Up donde estaba la fotografía de Ayelín fue atravesada en la calle para impedir la entrada de la camioneta del Servicio Médico Forense.

La Alcaldesa de Tixtla, Erika Alcaraz, quien llegó resguardada por policías municipales, intervino y le prometió a la mamá de Ayelín que junto con ella se quedaría en plantón en la Fiscalía hasta que le entregaran los restos de su hija.

"Justicia", "exigimos justicia", eran los gritos de los vecinos cuando se llevaban en la camioneta del Semefo los restos de Ayelín.

Durante estos momentos de tensión también hubo gritos contra la edil Erika Alcaraz.

Las autoridades trasladaron a la mamá de Ayelín a la Fiscalía General, en donde según la Alcaldesa, serían atendidas por el Fiscal, Jorge Zuriel de los Santos.

Antes que doña Flora se subiera al vehículo fue abrazada por una de sus vecinas.

"Ay, lo que la pasó a la chiquita", gritó la mujer entre lágrimas.

Vecinos de esta colonia que se fundó hace cuatro años y que solamente tiene el servicio de luz eléctrica, permanecen afuera de la casa de Ayelín.

Es una vivienda de madera y techo de lámina galvanizada que está a unos metros de la maleza y un arroyo seco.

Por la tarde, bajo las consignas de alto a la violencia y a la inseguridad ciudadanos realizaron una marcha por las calles de esta ciudad que está tomada por el cártel del narcotráfico de Los Ardillos.