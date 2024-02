‘¡Les ayudamos en T-MEC!’, AMLO reprocha a Trudeau por visado en Canadá

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprochó al Primer Ministro Justin Trudeau la imposición de visa a mexicanos y dijo que México ayudó a que Canadá formara parte del T-MEC.

"Me hablaba el presidente Trump entonces de algo más importante en la relación económica. Le dije vamos a que se incluya Canadá y aceptó. Es un dirigente fuerte, pero tiene visión y sabe lo que conviene o no conviene y fue respetuoso. Entonces, eso lo sabe muy bien el Primer Ministro Trudeau " , comentó López Obrador en conferencia desde Cancún, Quintana Roo.

"Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso, al Primer Ministro (Trudeau) porque nosotros ayudamos -y él lo sabe- para que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio . El presidente Trump, con discrepancias con el Primer Ministro Trudeau, no quería que se incluyera Canadá, quería un tratado bilateral, y yo lo convencí (a Trump) que no podíamos ser los dos (solamente) aun cuando México pudo haber obtenido más beneficios” .

Con el objetivo de frenar la afluencia de solicitantes de asilo mexicanos que llegan a su territorio, Canadá informó que impondrá nuevamente requisitos para viajar y obtener una visa.

Trabajadores temporales mexicanos, estudiantes y quienes tengan visa de EU estarán exentos de los nuevos requisitos de viaje que entrarán en vigor este jueves 29 de febrero a las 23:00 horas.

Trudeau levantó las visas a los mexicanos en 2016 en un intento por mejorar las relaciones comerciales entre ambos países, pero la nueva decisión las amenaza de nuevo.

Según Radio-Canadá, la medida afectará a un 40 por ciento de los viajeros mexicanos. López Obrador dijo que pese a la imposición de visa a mexicanos hay que actuar con prudencia y no romper relaciones con Canadá, ya que es un Gobierno libre e independiente.

"Nosotros respetamos lo que deciden otros Gobiernos porque son independientes, libres, soberanos. Nosotros no podemos romper relaciones con Canadá ni otros gobiernos, tenemos que actuar con prudencia, con serenidad" , expresó.

Por otra parte, el presidente reconoció que será difícil que se dé la Cumbre de Líderes de América del Norte en Québec, Canadá, debido a las campañas presidenciales en México y Estados Unidos.

"Va ser muy difícil que haya Cumbre, no por nosotros, por las campañas. Ese es otro asunto: no se cuidó, con todo respeto lo digo... hay veces que no se sabe que la política -entre otras definiciones- así como es hacer historia, la política es tiempo, es manejo de tiempo” .

"Cómo empezamos un proceso electoral en México y se toma esta decisión unilateral (de la visa), ¿o es casual? Entonces, no hay ninguna respuesta de parte nuestra para afectar las relaciones, pero -como está la temporada política- está muy difícil que se dé el encuentro (Cumbre)” .