Un banco del gobierno: AMLO no abandona plan de comprar Banamex

Andrés Manuel López Obrador insistió en que su Gobierno sí podría comprar el banco, Banamex. En la mañanera, López Obrador afirmó que no descarta la posibilidad de comprar el banco y que tienen recursos para hacerlo. "No descartamos la posibilidad", indicó.

AMLO se puso a hacer cuentas para justificar que sí pueden adquirir Banamex.

"O sea, sí tenemos, sí tenemos, no es para presumir pero están fuertes las finanzas públicas" , presumió.

AMLO no abandona plan de compra de Banamex y dice "si no quiere vender pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad. Nosotros sí necesitamos un banco, es una oportunidad. Podemos disponer de hasta 3 mil millones de dólares y 2 mil que se vendan las acciones a… pic.twitter.com/tjHM1Rh3Yd