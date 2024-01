Batres, pide a la Corte la reducción de su salario

Lenia Batres Guadarrama solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que su salario no exceda lo determinado por la Constitución y que, en rechazo a "alguno de sus seguros privados", sea inscrita al ISSSTE.

Con fecha del 29 de diciembre de 2023, Batres Guadarrama realizó la solicitud en una carta dirigida a la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales Batres anunció.

"En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados".