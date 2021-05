Beatriz Gutiérrez Müller se vacuna contra COVID-19 y lo presume en redes sociales

Este miércoles Beatriz Gutiérrez Müller acudió a aplicarse la vacuna contra Covid-19.

A través de Instagram, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador presumió su comprobante de vacunación, publicación en la que destacó la logística con la que llevan a cabo la aplicación del biológico.

Gutiérrez Müller asistió a la escuela primaria "Benito Juárez" ubicada en la colonia Roma Sur, de la alcaldía Cuauhtémoc para ser vacunada con la primera dosis de Pfizer-BioNTech.