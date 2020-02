Año bisiesto: 5 millones en el mundo festejarán su “cumple”

Ciudad de México.- Es un día especial, por eso, en el planeta, aproximadamente cinco millones de personas cumplen años en la fecha que no existe durante un trienio: el 29 de febrero, el año bisiesto.

Para Daniel Flores Gutiérrez, del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes nacen este día deberían ceñirse a la fecha.

“Su primera celebración sería cuando acumulen cuatro años de vida, y así sucesivamente; no es arbitrario, es lo que corresponde por el conocimiento de los ciclos astronómicos”.

En un comunicado de la máxima casa de estudios, el universitario detalló por qué existen los años bisiestos: “para completar un viaje alrededor del Sol, la Tierra tarda 365 días con cinco horas, 48 minutos y 56 segundos (365.24219 días); entonces, cada año no es contabilizado en nuestro calendario un cuarto de día, y para corregir ese desfase, cada cuatrienio se agrega un día extra: el 29 de febrero.

Aún con este ajuste, hay un desfase de segundos, pero para que se acumule “un día de error” tendrán que pasar más de tres mil 200 años.

“No me podían registrar con esta fecha”

Un laberinto de coincidencias naturales hizo que el viernes 29 de febrero de 1980, Haydé Toledo Martínez naciera en una fecha sin registro. La académica de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM es un caso de entre cada mil 461 que ocurren en el mundo: los nacidos en año bisiesto.

“Mi madre me comentó que por políticas institucionales no me podían registrar con esa fecha; el responsable del registro civil le explicó que si nacía antes del mediodía me correspondía el 28 de febrero, pero si nacía después de esa hora, el primero de marzo; entonces legalmente mi cumpleaños es el primero de marzo”, relató.

La egresada de la FFyL, con maestría en Historia y docente de Estudios Latinoamericanos, festejará mañana su cumpleaños, y será especial porque ha tenido que esperar a que la Tierra le dé cuatro vueltas al Sol.

“Hay algo especial en prender las velitas cada cuatrienio; es divertido no cumplir años, aunque en algunas culturas es una cuestión muy tétrica. A mí me ha funcionado bien, todos dicen que me veo más joven, quizá sea por el año bisiesto, porque apenas cumpliría 10 años de vida”, dijo.

Haydé Toledo comparte la fecha de nacimiento con personajes como el papa Pablo III (1468); Alberto V de Baviera (1528); John Byrom (1692); Gioacchino Rossini (1792) y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez (1972).

Un poco de historia

Fue al emperador Julio César (40 a.C.) a quien se le ocurrió crear el año bisiesto, pero a pesar de este ajuste en el calendario, las cifras no eran precisas.

Posteriormente, en el año 1582, el denominado calendario gregoriano (promovido por el papa Gregorio XIII) sustituyó al Juliano, y reajustó el desfase. Añadió excepciones a los años bisiestos: no lo serán los años múltiplos de 100, salvo si son divisibles por 400.

Por este motivo, el año 1900, que debió ser bisiesto, no lo fue, pues aunque es múltiplo de 100, no es divisible por 400; pero el año 2000 sí lo fue, pues es múltiplo de 100 y divisible por 400. Con este entendido, los años 2100 y 2200 no serán bisiestos.