Bitcoin 21 de septiembre de 2021: Compass Minning ofrece minería en casa

La empresa estadounidense que gestiona un mercado de hardware para la minería de Bitcoin (BTC) Compas Mining, se encuentra ofreciendo su servicio que permite a los mineros minoristas llevar a cabo el proceso en sus hogares.

El servicio ayuda a los usuarios a instalar máquinas de minería en sus casas y a conectarlas al pool F2Pool.

Los detalles se dieron a conocer por Whit Gibbs, director de Compas Mining a The Block.

A través de Twitter, la empresa hizo el anuncio de los servicios y la venta de los equipos más buscados.

👋 HOME MINERS



You can now order hardware directly through our website! S19 and M30S ASICs are available now.



Go to: https://t.co/GuY8TIwj2b