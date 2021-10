Bitcoin 7 de octubre de 2021: El BTC es el mejor activo en rendimiento este 2021

Oficialmente el Bitcoin (BTC) recientemente se ha convertido en el activo con mejor rendimiento de este 2021.

En el lapso de cinco días de este octubre el BTC ha entregado ganancias del por ciento logrando posicionarse por enfrente de los activos alrededor del mundo, sellando de esta forma rendimientos anualaes de poco menos del 50 por ciento.

El activo digital se encuentra delante de las materia primas este 2021, de acuerdo con algunos reportes semanales.

After the strong Q3 performance #Bitcoin is now up +49.1% year-to-date. The best performing asset class of 2021. 👍 pic.twitter.com/BMTAMWhQvB