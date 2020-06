Bitcoin hoy miércoles 10 de junio de 2020, Nike recompensará a sus clientes con criptomonedas

Ciudad de México.- El precio Bitcoin (BTC ) se ubica por encima de los $9 mil 700 dólares, valor muy similar al día de ayer, por ahora la moneda digital registra una estabilidad.

Examinando a detalle la evolución de Bitcoin, se tiene que la moneda digital se cotiza en unos $9 mil 771 dólares, mientras que en México su valor por una criptomoneda se encuentra en $212 mil 844 pesos mexicanos. El rango en el que oscila el Bitcoin va desde los $9 mil 740 a $ 9 mil 7805 dólares.

Nike recompensará a sus clientes con criptomonedas

La marca Nike firmó un acuerdo muy positivo para los usuarios de criptomonedas.

La empresa, con sede principal en Oregon, estableció una alianza de negocios con la compañía fintech Plutus, acuerdo que le ofrecerá a los clientes un sistema de recompensas y fidelidad muy interesante.

Aquellas personas que utilicen la tarjeta Plutus Visa para cualquier compra en línea con la compañía de indumentaria deportiva podrán obtener hasta una devolución del 9% del momento total más un 3% adición en criptomonedas.

“Puedes comprar productos como los Nike Air Max ’90s, personalizarlos y luego usar el sitio web de Nike By You, y recibir hasta un 9% de devolución en efectivo además del 3% de devolución en criptomonedas por tu compra, que aparece en tu cuenta de Plutus", explicó Minyi Soon, jefe de Productos de Plutus, en una entrevista con Fintech Magazine.

Our latest feature, Plutus Perks, doesn't just save you money, it helps you earn money! Read our latest announcement to find out how. #Plutus #Cryptoanywherehttps://t.co/oUCt8MZS5r