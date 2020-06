Precio del Bitcoin hoy sábado 13 de junio

Ciudad de México.- El precio Bitcoin (BTC ) se ubica por debajo de los $9 mil 500 dólares, aunque registra un mínimo aumento del 0.35% de su valor.

Examinando a detalle la evolución de Bitcoin, se tiene que la moneda digital se cotiza en unos $9 mil 456 dólares, mientras que en México su valor por una criptomoneda se encuentra en $210 mil 043 pesos mexicanos. El rango en el que oscila el Bitcoin va desde los $9 mil 398 a $ 9 mil 477 dólares.

También te puede interesar: Quintana Roo: Precio de la gasolina hoy sábado 13 de junio de 2020

El lugar del Bitcoin durante la pandemia

A medida que la deuda de EE UU crece, con los políticos incrementando la oferta de moneda fiat, Bitcoin destaca por implementar un mecanismo totalmente opuesto. No solo Bitcoin es deflacionario, sino que no responde a una entidad central, ni a un gobierno centralizado y, por lo tanto, no acumula deuda nacional.

Estas características de la criptomoneda han atraído a múltiples nuevos usuarios e inversores importantes al ecosistema criptográfico en lo que va del año. Figuras reconocidas como el multimillonario inversionista Paul Tudor Jones y el capitalista de riesgo Chamath Palihapitiya, han revelado que están optando por Bitcoin como un activo refugio ante el escenario de un posible colapso económico.

Por su parte, las plataformas de intercambio de criptomonedas también han registrado un incremento de usuarios y operaciones en los últimos meses a razón de la pandemia. Durante abril, exchanges como Coinbase y Binance.US reportan un incremento en el volumen de operaciones que coincidió con la primera entrega de estímulos; lo que sugiere que algunos usuarios en EE UU estaban usando los cheques del Covid-19 para comprar Bitcoin.

(Con información de Diario Bitcoin, Cointelegrapgh y Bitcoin México)