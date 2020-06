¡El Bitcoin llegará a 75 mil dólares! afirma analista

Ciudad de México.- Si bien en estos momentos el precio del Bitcoin (BTC ) se encuentra por debajo de la barrera de los USD $9 mil 800. Examinando a detalle la evolución de Bitcoin, se tiene que la moneda digital se cotiza en unos $9 mil 709 dólares, mientras que en México su valor por una criptomoneda se encuentra en $209 mil 959 pesos mexicanos. El rango en el que oscila el Bitcoin va desde los $9 mil 681 a $ 9 mil 767 dólares.

También te puede interesar: ¡El precio de Bitcoin podría bajar hasta los $ 6 mil dólares!

Parece que el precio de Bitcoin (BTC) alcanzará los 75 mil dólares, y eso podría suceder "en cuestión de semanas", descubrió un analista.

Al subir un nuevo gráfico de precios del par BTC/USD a Twitter el 7 de junio, Timothy Peterson de Cane Island Alternative Advisors descubrió una extraña similitud con Bitcoin en 2013.

The 2020 #bitcoin recovery has tracked the 2013a recovery almost perfectly. Are we weeks away from $75,000? pic.twitter.com/3u3xjDMmgl