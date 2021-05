Bolivia asesorará a México ante explotación de litio

MÉXICO.- Durante la conferencia en Palacio Nacional, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de Bolivia está asesorando al gobierno mexicano para la explotación de litio, debido a que el país sudamericano tiene experiencia en esta materia.

El titular del ejecutivo federal señaló que ésta ayuda del país sudamericano inició con la pasada visita a nuestro país de Luis Arce, presidente de Bolivia.

En Palacio Nacional, el mandatario federal agregó que:

"pronto vamos a exponer cuál va a ser la política que va a aplicar el gobierno de México a partir de esa experiencia, qué es lo que más nos conviene, porque se trata de una explotación nueva. No es el petróleo, no es el gas, no es explotar el oro, la plata, metales preciosos, no, es algo nuevo de mucho valor y mucha ayuda por el desarrollo tecnológico del litio".