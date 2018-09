En bolsas negras y amontonados transportaban cadáveres

Agencia

GUADALAJARA, Jalisco.- Las imágenes que circulan en redes sociales se observan los cuerpos embolsados y amontonados, en tanto que un empleado del Semefo camina sobre ellos.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Marisela Gómez Cobos, fiscal Central de Jalisco confirmó que son dos tráileres los que contienen cuerpos de las víctimas del crimen organizado, como lo había informado el ex director de el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero. En uno hay 157, en tanto que en otro hay 80, lo que da un total de 237 cadáveres.

Precisó que sólo una de las unidades salió el Instituto, en tanto que la otra, la que contiene ochenta cuerpos, aún se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía.

La cifra total de cadáveres en posesión del IJCF, tanto en las instalaciones como en los camiones de refrigeración, asciende a 400, informó el portal de SDP Noticias.

CNDH y CEDHJ indagan

Los organismos consideraron en un documento que dicha acción fue un mal manejo de los cadáveres de las personas no reclamadas, por lo que ya se investiga el caso mediante un equipo que integran médicos forenses, psicólogos y abogados.

En el documento se acota que los hechos representan una falta de respeto grave a la dignidad de las personas fallecidas y vulneran sus prerrogativas fundamentales.

Además, la situación evidencia la necesidad de establecer protocolos y normas a nivel nacional, conforme a estándares internacionales.

"Por amor a ellxs" pide que se abra carpeta de investigación

El colectivo de familiares en búsqueda de personas desaparecidas “Por amor a ellxs” denunció el trato indigno y la revictimización, derivado de mantener a más de 154 cadáveres, dentro de un camión refrigerante estacionado el municipio de Tlajomulco.

“Resulta espeluznante saber que la cantidad de cuerpos no identificados son tantos que no caben en la Semefo, e indignante constatar que la voluntad del Estado no alcanza para darles un trato digno”, aseveró la organización a través de un comunicado de prensa.

En el escrito, el colectivo llama a transparentar la información para que, en caso de ser necesario, se recaben las muestras necesarias para ingresar los datos en el Registro Nacional de Personas Fallecidas y no Identificadas y así, cumplir con los objetivos del Programa Nacional de Búsqueda.