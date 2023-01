Brujas del Mar pone en duda el feminismo de Norma Lucía Piña

Con la leyenda “A nosotras no se nos olvida”, Brujas del Mar puso en duda el feminismo de la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, luego de recordar que en el pasado votó en contra de la despenalización del aborto en Veracruz.

La tarde de este lunes, los integrantes de la Suprema Corte de México eligieron a Piña Hernández como nueva titular, el hecho causó demasiada emoción entre los colectivos feministas, pues la ministra es la primera mujer en ocupar el cargo.

Entre las agrupaciones destacadas que aplaudieron el gran paso, fueron “Desde Mujeres” y “Marea Verde México”.

“Y empezar el 2023 con la primer mujer en presidir la @SCJN y el @CJF_Mx ¡Somos históricas!”.

“La ministra Norma Lucia Piña es la nueva Presidenta de la @scjnmexico y del CJF. La primer mujer presidenta en la historia de México. ¡Muchas felicidades señora presidenta!”, se lee en las publicaciones de los colectivos.

Sin embargo, Brujas del Mar opinó totalmente lo contrario, pues dejó ver que a pesar de que Norma Piña Hernández brindó un discurso feminista, en el 2020, negó el aborto legal a varias mujeres en Veracruz.

Tras la publicación, algunos de los seguidores pidieron al colectivo no ser tan duras con ella, pues aseguran que este cargo es un gran ejemplo de que otras mujeres pueden aspirar a más, a pesar de toda la misoginia y machismo que existe en nuestro país.