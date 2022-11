“Brutal número de asesinatos en México”, Gabriel Boric

Gabriel Boric, el presidente de Chile, no hizo de lado la evidente ola de violencia e inseguridad que azota a México y calificó de "brutal" que a diario sean asesinadas 11 mujeres.

En la sesión solemne en el Senado de República que se realizó este jueves para recibir al mandatario chileno, legisladoras del PAN expusieron pancartas alusivas a la crisis de inseguridad en el país.

Ante ello, dijo: "Veo en sus pupitres no un tema político, sino transversal con la frase 'nos faltan ellas' y me imagino que tiene que ver con los asesinatos; 11 mujeres asesinadas todos los días, brutal. No naturalicemos este tipo de violencia, tenemos que combatirla en conjunto".

Ante la mirada incómoda de senadores de Morena y sus aliados, tejió fino en su, por momentos, improvisado discurso y prefirió no ahondar, cuando senadoras del Partido Acción Nacional (PAN) aprovecharon el momento para exhibir su ‘propia lucha’ y presentar carteles con la frase "El INE no se toca", interrumpiendo el discurso de Boric, ante los numerosos casos de feminicidios en el país.

"No me corresponde a mí involucrarme en política interna" , atajó el joven líder andino.

“No naturalicemos estas violencias. Tenemos que combatirlas en conjunto”, dijo el presidente de #Chile, @gabrielboric, sobre los feminicidios en #México. Así fue su sesión solemne en el Senado: pic.twitter.com/YbPfqcZUIP — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 25, 2022

Sin embargo, sí exhortó a profundizar la democracia, "porque en Chile lo decimos con mucho orgullo, cuando tenemos problemas de convivencia, cuando tenemos diferencias entre los diferentes sectores políticos, los problemas de nuestra patria los solucionaremos siempre con más democracia y no con menos".

Entre aplausos de senadores de oposición, aseveró que "no podemos mirar para otro lado ante los presos políticos de Nicaragua", después de que miembros del grupo plural mostraron una manta con la leyenda: "Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO".

En Nicaragua @DanielOrtegasa no ha dudado en asesinar y violar #DDHH con la complacencia de @lopezobrador_ y su @GobiernoMX.



La política exterior es una vergüenza. Debemos romper relaciones con Nicaragua.



México fue un ejemplo de solidaridad. @gpplural @ahora_mx @SRE_mx pic.twitter.com/P47GJFlDll — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) November 24, 2022

"No podemos mirar para otro lado ante la crisis que se está viviendo en Haití" , dijo el exdirigente estudiantil. "No podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de América Latina se violan los derechos humanos. Acá yo no vengo a dictar cátedra, en nuestro país también hace poco sufrimos violaciones a los derechos humanos y sabemos que en México también la han sufrido. En Chile hemos aprendido que cuando se violan los derechos humanos en América Latina uno no puede callar" .

Antes, Boric agradeció la solidaridad y acogida a los chilenos que llegaron a México tras el golpe de Estado en 1973.

Recordó la hermandad y cooperación de más de 200 años de vida independiente entre los dos países y dijo que uno de sus episodios notables ocurrió hace un siglo, cuando el Estado mexicano invitó a la poeta Gabriela Mistral a formar parte de su campaña de expansión de la educación.

Avanzamos junto a #México en cooperación internacional, economía, educación, medio ambiente, memoria y cultura 🇨🇱🤝🏽🇲🇽 Ayer el Presidente @GabrielBoric, la canciller @UrrejolaRREE y delegación oficial, se reunieron con el Presidente @LopezObrador_ en el marco de la #VisitaOficial. pic.twitter.com/HZ2rUFKsTr — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) November 24, 2022

Con información de El Universal.