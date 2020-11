Buen Fin: Evita ser víctima de robo; aquí te decimos cómo cuidarte

Ciudad de México.- Ya llegó el Buen Fin y la alta afluencia a tiendas para aprovechar las promociones puede ser una oportunidad para que se cometan robos y asaltos a los clientes que realicen compras.

No dejes tus objetos a la vista en tu auto

Si mientras compras vas guardando las cosas en tu coche estacionado, es importante que no las dejes en los asientos para evitar “cristalazos”. Lo mejor es que guardes tus bolsas en la cajuela, procurando que tenga tapa o algo que cubra el contenido del compartimento para que no se vea desde el vidrio y queden protegidas tus cosas. Haz lo mismo con tus pertenencias, como abrigos y objetos de valor, ya que pueden llamar la atención.

Una manera común de operar de los llamados “cristaleros” es observar a posibles víctimas para detectar cuando son vulnerables o recorrer los autos estacionados hasta encontrar alguno con objetos que puedan robar con tan sólo romper los vidrios de las ventanas. Si ya no caben en tu cajuela, intenta ocultar tus compras debajo de los asientos para que no queden a merced de ladrones. En caso de que no puedas es preferible que cargues con ellas.

Evita traer dinero en efectivo

Cuando acudas a las tiendas intenta no llevar grandes cantidades de dinero en efectivo. Lo más recomendable es que uses tus tarjetas bancarias pues, en caso de ser víctima de robo, podrías cancelarlas antes de que hagan uso de ellas y con ello evitar pérdidas.

Si vas a realizar compras cuantiosas de contado, es recomendable que hagas el pago a través de una transferencia electrónica, un cheque o con una tarjeta, así no tendrás que preocuparte por cuidar el efectivo.

Mantente alerta en los cajeros y bancos

Si vas a retirar efectivo en cajeros automáticos para tus compras, intenta ir acompañado de al menos otras dos personas que estén alerta mientras haces el movimiento. Una vez que tengas el dinero, lo recomendable es dirigirse directamente al sitio donde harás el pago. Así evitas ser un objetivo fácil para asaltantes.

En caso de que la cantidad que vayas a retirar se tan alta que implique hacer el trámite directo en ventanilla, considera pedir apoyo a alguna corporación policial para que te resguarden y escolten con el efectivo hasta tu destino.

Cuida tus tarjetas de crédito

Mientras realizas tus compras mantente al pendiente de los cargos que se realizan en tus tarjetas bancarias. Verifica las transacciones al momento y por medio de las apps bancarias. Así podrás asegurarte de que sólo aparezcan las compras que sí realizaste y que no fue manipulada tu tarjeta.

Si sospechas de que te cambiaron de plástico o que se hicieron cargos a tu cuenta de compras que tú no realizaste, comunícate inmediatamente con tu banco para que te brinden asesoría y acude a la Fiscalía del Estado para que presentar una denuncia con la información de los sitios a los que acudiste.

Haz compras seguras por Internet

Si no sales de casa y decides hacer tus compras en sitios de Internet es importante que verifiques que la página sea segura y que te brinde algún sistema de protección para las transacciones que virtuales que realizarás.

Si la página luce sospechosa no la utilices y opta por plataformas de compra en línea conocidas y que en sus políticas garantizan comprar seguras. Evita realizar transacciones a través de empresas como PayPal, ya que al transferir el dinero será más complicado recuperarlo o cancelar el movimiento.

Ten a la mano los números de emergencia

Si eres víctima de robo, asalto o algún otro delito denuncia a:

Emergencias 911