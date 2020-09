Busca SAT entrometerse en la vida privada de contribuyentes

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pretende ahora fiscalizar la vida privada y la intimidad de los contribuyentes mediante una propuesta que aparece en la Miscelánea Fiscal de 2021.

Ante esta propuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el SAT vaya a grabar a los ciudadanos dentro de sus visitas.

Y es que la propuesta de Ley de Ingresos para el año 2021, contempla el uso de tecnología para controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, según la SHCP.

De acuerdo al El Economista, esta medida está documentada en la página 61 de la iniciativa de reforma de las leyes de ISR, de IVA, de IEPS y del Código Fiscal de la Federación, que son parte del Paquete Económico de 2021.

En ella propone ampliar las herramientas de documentación de los inspectores del SAT que visiten los domicilios fiscales de los contribuyentes, sin diferenciar si se trata de personas morales (empresas e instituciones) o de personas físicas (en muchos casos, ciudadanos comunes y corrientes que ejercen como trabajadores independientes o se desempeñan con un régimen de prestación de servicios profesionales).

El texto de la iniciativa dice: “Las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal, los cuales quedarán protegidos en términos del artículo 69 de este Código (Fiscal)”.

De esta manera el fisco usará cámaras fotográficas y de video, teléfonos celulares, grabadoras u otros implementos con el fin de recabar información que sirvan para constatar los hechos de autoridad en sus actuaciones.

La respuesta a esta iniciativa la dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia, quien descartó que el SAT vaya a hacer uso de cámaras de fotografía y video, así como de celulares para recabar información sobre los contribuyentes durante visitas domiciliarias que haga personal de ese organismo, como se propone en la miscelánea fiscal para el 2021, pues aseguró que en su gobierno ya se acabó con el espionaje.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno es respetuoso de las libertades y no permitirá ninguna actividad ilegal.

Por lo anterior, informó que ordenó a la SHCP que aclare cuál es el propósito de la propuesta para evitar malentendidos.