La gente no vota por peleoneros: 'Cocoa' Calderón

Agencias

MÉXICO, D.F.- La senadora panista y hermana del expresidente Felipe Calderón, Luis María, expresó su descontento por la designación del nuevo líder de su bancada, Jorge Luis Preciado, y afirmó que éste “es el coordinador de Gustavo Madero”.

En entrevista con MILENIO, la legisladora también conocida como 'Cocoa' Calderón, y quien cuenta con gran influencia dentro del grupo de los corderistas, opinó que la decisión del presidente de su partido afecta las elecciones del próximo 7 de julio, pues aseguró que la gente no vota por quienes se pelean.

La panista reconoció que es facultad de su jefe nacional designar o remover a los coordinadores de las bancadas en el Congreso, pero evadió responder si cerrarán filas con Preciado.

Refirió que no acudieron al llamado de Madero porque no había materia, al haber decidido previamente remover a Cordero.

—¿La designación de Jorge Luis Preciado, cómo lo toman?

—Pues es el coordinador de Madero.

—¿Va a ser el de Madero, ustedes tendrán otro?

—Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo: responsablemente en este Senado.

—¿Corre el riesgo de que se profundice esta división con esta decisión?

—El presidente Madero abrió un debate interno a los medios de comunicación, es asunto de Madero.

—¿Veremos dos fracciones del PAN?

—Los senadores estamos trabajando como hemos trabajado siempre, con responsabilidad.

—¿Pero, cerrarán filas con Preciado?

—Los senadores haremos nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho: con responsabilidad frente a la nación.

—¿Es una forma de acatar esta decisión?

—No, es una decisión de Madero, es su facultad, él no necesita ni nuestro apoyo ni de nuestra aprobación, es su decisión.

—¿Pone en riesgo esta situación a los candidatos, a las elecciones en 14 estados este año?

—Está probado que la gente no vota por los que se pelean, nosotros hemos dicho que tenemos que ir a campaña con nuestros candidatos, hay 14 estados en elecciones, cientos de candidatos que todos los días tocan la puerta y que dicen vota por el PAN es el mejor partido y eso tendría que ayudar, decir que el PAN está trabajando en campaña y no haciendo pólvora en otros lados.

—¿Entonces, si pone en riesgo?

—La gente no vota por el que se pelea.

Calderón, junto con Javier Lozano y Cordero, son los únicos que no han hablado con Preciado.

Frío recibimiento

Tras la salida de Cordero de la coordinación en el Senado, los llamados calderonistas comenzaron a reagruparse y ayer cerraron filas para enfrentar la crisis en su partido, al señalar que no habrá aniquilación del calderonismo.

Ayer en el Senado, los seguidores de Cordero le hicieron el vacío a su nuevo coordinador, al revelar legisladores que a la reunión plenaria previa a la sesión de la Comisión Permanente no acudió más que el sonorense Héctor Larios, mientras que el nuevo líder blanquiazul en el Senado despachó desde su oficina, porque no se le entrega todavía la coordinación.

Y aunque los seguidores de Cordero remitieron una carta al presidente de su partido para pedirle cerrar el capítulo de la remoción, ayer todavía algunos, como Roberto Gil, tronaron contra su dirigente y le advirtieron que no actuarán como borregos.

Gil Zuarth aseveró que no abonarán a la espiral de división provocada por Madero, pero dijo que Preciado debe asumir que es necesario reconstruir las relaciones del grupo y convenir una estrategia conjunta “de cara a lo que viene”.

“Madero no contará con nosotros. Los panistas no somos borregos”

De acuerdo con Gil, hay una enorme militancia que espera de este grupo una reacción debida. “Tenemos la responsabilidad claramente de darle un vuelco de timón al partido, de rescatarlo de esta política autodestructiva y reconocer que para Acción Nacional están muchas cosas por delante, muy a pesar de sus dirigentes”.

Sostuvo que no darán cheques en blanco para aprobar una reforma política de mínimos, como quiere Madero, y si eso quiere “no contará con nosotros. Los panistas no somos borregos”.

Cordero no habló ayer del tema, pero más tarde encabezó una comida con el ex vocero de Calderón, Max Cortázar; Juan Ignacio Zavala y con Gil Zuarth, quienes dijeron que acudieron a cerrar filas con el ex coordinador, pues no serán partícipes en la ruptura provocada por Madero.

Respecto a las versiones de que se busca aniquilar al calderonismo en este sexenio, Zavala confirmó que en el encuentro se evaluó la situación del partido, se dijo que está en crisis, pero que saldrá adelante.

“Yo creo que sí hay, digamos, una división de opiniones entre grupos, que son normales en los partidos. En cualquier grupo humano que hay, hay grupos, hay maneras de ver las cosas, hay política, y no lo veo como una aniquilación del calderonismo, sino maneras distintas de ver la política; verla desde el partido, eso es lo que se tiene que decidir, eso es lo que estamos trabajando y discutiendo”, indicó Zavala.

A su vez, Cortázar apuntó que serán responsables con las reformas, porque el problema es que hay un PRI que está actuando con una zanahoria en una mano, pero en la otra trae navajas y chacos.

Pesadilla

El senador del PAN por Puebla Javier Lozano cambió su avatar de la red social Twitter por una imagen en la que aparece de fondo el logo del partido blanquiazul con la leyenda “rescatémoslo”.

A través de su cuenta de Twitter, el panista consideró como una “terrible pesadilla” la llegada de Jorge Luis Preciado a la coordinación del PAN en el Senado, luego de la destitución de Ernesto Cordero de ese cargo.

“Por cierto, sí tuve las pesadillas que anticipé. Y ya despierto, sigo pensando que todo esto es una terrible pesadilla. ¡Ay, Gustavo!”, escribió en la red social.