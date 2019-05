Cada mexicano debe 66 mil pesos por endeudamiento que causó EPN

Redacción/SIPSE

México.- El Instituto Mexicano para la Competitividad indicó que la anterior Administración del ex presidente Enrique Peña Nieto gastó más de lo presupuestado lo que causó una de deuda en los mexicanos de 66 mil pesos por persona.

El Instituto Mexicano para la Competitividad estudió la Cuenta Pública del Gobierno federal 2013-2018, esto es, cómo se presupuestaron ingresos, egresos y deuda en comparación con el monto ejercido.

De acuerdo con un comunicado de la organización, el análisis concluye que en seis años, el entonces presidente Enrique Peña Nieto gastó en total 1 billón 823 mil millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto en su Administración, es decir, una variación del 9%. Esto porque estimó gastar 20.7 billones de pesos cuando en realidad erogó 22.5 billones de pesos.

También te puede interesar: EPN podría ser juzgado por corrupción y crímenes de lesa humanidad

En el sexenio anterior, los presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados no fueron confiables, pues las cuentas públicas no reflejan lo autorizado por los legisladores. No existió un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo que revisara las variaciones al presupuesto y las ampliaciones al gasto.

Además, se dejaron de ejercer 149 mil millones de pesos en inversión pública, 25% menos de lo aprobado.

Al inicio del sexenio pasado cada mexicano debía 37,837 pesos, seis años después, 66 mil pesos por persona.

El Poder Ejecutivo tuvo una variación de los egresos del 9% en el sexenio. En el periodo 2013-2018, la Cámara de Diputados aprobó a las secretarías de Estado un gasto de 6 billones 94 mil millones de pesos, sin embargo, al final erogaron 7 billones 125 mil millones de pesos.

La deuda adquirida por el Poder Ejecutivo de 2013-2018 fue de 2 billones 930 mil millones de pesos.

En diciembre de 2012, el saldo de la deuda del Gobierno federal era de 4 billones 452 mil 986.5 millones de pesos y representaba 27.8% del PIB. Para diciembre de 2018, esta ascendía a 8 billones 315 mil 863.8 millones de pesos, significando un 35.3% del PIB.

Puedes consultar la información aquí.