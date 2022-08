Cae “El Shakira”, primo de “El Chueco”, asesino de sacerdotes jesuitas

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja informó que las autoridades lograron la detención de Gilberto “N”, alias “El Shakira”, primo del líder de un grupo criminal en Chihuahua, “El Chueco”, presunto responsable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas.

Durante el informe de “Cero Impunidad” en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Mejía Berdeja resaltó que elementos de la SEDENA en coordinación con elementos de la FGE de Chihuahua al realizar patrullajes de vigilancia capturaron al familiar y hombre de confianza de “El Chueco”. Según el reporte Gilberto “N” tenía en posesión de droga, y armamento.

Ficha de detención [Foto: Captura de pantalla]

Asesinan a dos sacerdotes jesuitas

El pasado 21de junio, dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el municipio de municipio de Urique, Chihuahua, mientras trababan de proteger a un hombre que buscó refugio en la iglesia del poblado de Cerocahui.

A través de un comunicado, la Compañía de Jesús condenó el crimen y a su vez exigió la búsqueda de los cuerpos, ya que los sujetos armados se los llevaron.

Sacerdote Pato Ávila denuncia a “El Chueco”

Tras el trágico hecho, una periodista compartió un mensaje del sacerdote jesuita Javier Ávila, mejor conocido como “Pato”, quien señaló como culpable de la muerte de sus hermanos a “El Chueco”, líder de delincuentes y aseguró que está información lo tuvo que callar porque recibió amenazas.

"Ya no puedo callar y necesito compartirles mi dolor. Estaba yo saliendo de Creel hacia Chihuahua, a medio día, cuando me llamaron de Cerocahui para decirme que "El Chueco", cabeza de delincuentes, acababa de matar a Javier Campos y a Joaquín Mora, ambos hermanos míos jesuitas. Lo tuve que callar porque había amenazas sobre la Comunidad si acaso hablaban”, se lee en la captura de pantalla.

Sin embargo, decidió denunciar públicamente, ya que las autoridades se encuentran buscando al “homicida”.

“La noticia ya corrió y empiezan los operativos para buscar al homicida quien, además, se llevó los cuerpos y no sabemos cuándo los regresarán. Son muchos los detalles, pero no es el momento más que para compartirles mi dolor, mi rabia, y también mi fe en el Dios de la vida que nos sigue llamando a dar la vida por los demás y a no detener nunca el paso, porque nos queda mucho por andar. Les quiero, en serio...", detalló.