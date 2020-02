Video: “Que le vaya bien en la cárcel”, le dice ciudadano a Calderón

Ciudad de México.- Un pasajero de un avión que se identificó como ex cadete del Heroico Cuerpo Militar, encaró al expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, previo a un vuelo, para decirle que le gustaría verlo en juicio.

A través de un video difundido en redes sociales, se observa al individuo, junto a la que parece ser su mamá, cuando graba un clip antes de interceptar a Calderón, en el que explica que el expresidente está en el área de business class y que irán a reclamarle.

A mi también #MeDaraGustoVerloTrasLasRejas sr. @FelipeCalderon.

En la cárcel y no haciendo un partido con dinero del pueblo para intentar reelegirse es donde Ud. debe estar.

Junto a Genaro García Luna su cómplice en la masacre y el saqueó.

Si de acuerdo RTpic.twitter.com/gtP081Oshr — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) February 29, 2020

El hombre comienza saludando y presentándose como “Emlio”, diciendo que son mexicanos que llevan entre 25 y 30 años viviendo en Alemania.

Durante algunos segundos, se escucha al hombre diciendo que le agradaría cuando lo lleven a juicio y le desea que le vayan bien en la cárcel. Esas palabras bastaron para que Calderón mostrara su enojo.

Después de pronunciar esas palabras, el presunto excadete intenta irse y Felipe Calderón lo toma del brazo para retenerlo. “Suélteme, no me toque señor expresidente”.

Aquí parte de la conversación:

Felipe Calderón: “…y además hablándole a la gente con la verdad tu vienes aquí a ofender, a insultar, a…”.

Hombre: “No, yo vengo a decir la verdad, porque déjeme decirle, yo soy un excadete del Heroico Colegio Militar y soy muy patriota”.

Felipe Calderón: “No, no lo creo, no eres mexicano”.

Hombre: “¡Sí! soy más que mexicano… y me dará muchísimo gusto que lo lleven a juicio y que le vayan bien en la cárcel, no me toque señor presidente y viva el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

El material que circula en las redes sociales generó cientos de comentarios, la mayoría en contra del ex mandatario.