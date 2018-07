Se blinda Campeche contra el brote de influenza que tiene Yucatán

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En Campeche, las autoridades de salud reforzaron las estrategias de prevención y blindaron al estado, luego del brote de influenza AH1N1, que se presentó en el estado de Yucatán.

Las autoridades de salud pidieron a la población a acudir a su centro médico en caso de presentar temperatura mayor a 38 grados, dolor de cabeza, dolor muscular y escurrimiento nasal.

También te puede interesar: Rescatan a jornaleros chiapanecos 'esclavizados'

“Ante este brote inusual que tenemos en el área sur. Estamos fortaleciendo y mejorando la capacidad de detección de los datos clínicos y notificación de los casos, tomar la muestra de sangre”, indicó Rafael Rodríguez Cabrera, secretario de Salud.

“Tenemos reportados 18 casos en relación al mismo periodo del año anterior. Son 7 casos de H1N1, todos estos casos cuentan con el estudio correspondiente”, añadió Ramón Canto Lara, jefe del Departamento de Epidemiologia del Sector Salud de Campeche.

Según el sector salud en Campeche, hay las dosis suficientes para atender la demanda de la población en el tratamiento de la influenza.

“Lavarse las manos, no tocarse la cara, estornudar con pañuelo, no besarse, no abrazarse”

“Tomando los líquidos, vitamina C y todo eso y cuidarse de los cambios climáticos también, todo eso afecta. Es una gripe viral prácticamente y que es peligrosa”, externó María Moreno, vecina.

Según datos del sector Salud de Campeche, en 2017 se aplicaron alrededor de 240 mil dosis contra la influenza, por lo que se tiene una cobertura amplia de la población de riesgo representada en los adultos mayores y niños menores de 5 años.

Advierten en la Permanente de posible epidemia de influenza en Yucatán

La Comisión Permanente pidió al gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, y al Secretario de Salud del Estado, Jorge Eduardo Mendoza Mezquita, que reconozcan de forma pública y declaren epidemia de influenza en la entidad.

En un punto de acuerdo que se aprobó este miércoles, los legisladores federales hicieron un llamado para difundir las medidas de prevención y garantizar el abastecimiento de medicamentos, pruebas de laboratorio y el equipo médico necesario que se requiera para la atención de dicha enfermedad.

La Asamblea solicitó a la Secretaría de Salud federal que agilice los procedimientos y agote los protocolos correspondientes, a fin de reunir los elementos que justifiquen la eventual declaratoria de epidemia en la entidad.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN, quien presentó la propuesta ante el Pleno de la Permanente, consideró necesario “tomar medidas urgentes para combatir este grave problema de salud, que afecta a cientos de yucatecos, así como a turistas nacionales e internacionales”.

Afirmó que “las víctimas fatales que se han registrado en los últimos días no fueron vacunadas ni atendidas con los protocolos indicados”. Dijo que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hasta la semana 27, con corte al 7 de julio, ya se había registrado más de 120 casos en Yucatán.

El senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del PAN, llamó al Secretario de Salud federal, José Narro Robles, para que se atienda de manera urgente la epidemia de influenza H1N1 que afecta “a todo el sureste de México”.

Señaló que durante la temporada 2017-2018 se aplicaron en Yucatán 600 mil vacunas para prevenir dicho padecimiento, pero en el estado viven aproximadamente dos millones de personas, es decir, sólo recibió la dosis el 30 por ciento de la población.

El diputado Ricardo García Portilla, del Grupo Parlamentario del PRI, explicó que existen protocolos y la normatividad correspondiente que se tiene que respetar antes de declarar una alerta por el virus de la influenza.

Se pronunció porque se agoten los protocolos nacionales e internacionales para reunir los elementos que justifiquen la eventual declaración.