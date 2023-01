Captura de Ovidio Guzmán fue de manera responsable: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el operativo del gobierno federal en Culiacán, Sinaloa, para detener al narcotraficante Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", se actuó de manera responsable.

Durante la conferencia de prensa matutina, y acompañado por el Gabinete de Seguridad federal, el mandatario se solidarizó y envió su apoyo a la población de Culiacán, Sinaloa que se vio afectada por estos hechos.

"Se está haciendo todo con ese propósito y lo que se va informar tiene que ver con la manera responsable en que se actuó para cuidar a la población civil, que no hubieran víctimas inocentes", dijo el mandatario federal.

Además afirmó que gracias al apoyo del gobierno de Sinaloa y de los municipios de esa entidad, el operativo para detener a Ovidio Guzmán, permitió que las cosas "no fuesen más difíciles o dramáticas".

López Obrador lamentó "todas" las pérdidas de vida que ocasionaron los enfrentamientos en esa entidad.

Reiteró que se actuó de manera responsable para cuidar a la población civil y no hubo víctimas inocentes.

"Afortunadamente también se contó con el apoyo del gobierno del Estado, el gobernador Rubén Rocha , de autoridades municipales, y todo esto permitió que las cosas no fuesen más difíciles, dramáticas, aun cuando hubo enfrentamientos entre la delincuencia, entre las autoridades, con las corporaciones del Ejército, de la Guardia Nacional, de la guardia civil, y con los grupos de la delincuencia" , dijo López Obrador.

Obrador informó que se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional y de la policía estatal en Sinaloa para proteger a la población de esa entidad, luego del enfrentamiento de ayer para detener a Ovidio Guzmán López.

El mandatario federal afirmó que en las últimas horas "hay calma" en la entidad e informó que este viernes por la mañana habló con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien le aseguró que ya no hay bloqueos en las calles y que se están retirando los vehículos que fueron incendiados.

"Se va a mantener la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la policía estatal que está colaborando, y que se va a tener esta protección para que no haya daños a la población civil en todo Sinaloa. Esa es la decisión que se ha tomado".