Capturan a ‘El Loco’ en CDMX; lo vinculan con la Unión Tepito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a Bryan López Maldonado, alias El Loco, señalado como presunto miembro de la Unión Tepito y sobrino de Roberto Moyado Esparza, El Betito, uno de los fundadores del grupo criminal.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, como parte de los patrullajes de vigilancia e investigación para inhibir delitos de alto impacto vinculados al narcomenudeo y la violencia.

Atrapado con todo y droga

Durante un recorrido en el cruce de Héroes y Luna, policías detectaron a un hombre de 30 años manipulando envoltorios de plástico con apariencia de droga. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó escapar a bordo de una camioneta gris, pero fue interceptado metros más adelante.

En la revisión preventiva, los oficiales hallaron 60 bolsitas con aparente marihuana, 107 dosis de posible cocaína en piedra, dos envoltorios con sustancia sintética, dinero en efectivo y un vehículo.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Como parte de las acciones de investigación y vigilancia, así como la implementación de patrullajes para inhibir delitos de alto impacto, efectivos de @SSC detuvieron a un sujeto en posesión de más de 170 dosis de posibles drogas, en @AlcCuauhtemocMx,… pic.twitter.com/JmT0Ffrl9c — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 29, 2025

Con carpeta de investigación activa

De acuerdo con las autoridades, El Loco estaría vinculado a una célula de la Unión Tepito generadora de violencia en Cuauhtémoc y zonas aledañas. Este grupo delictivo se dedica a actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio y secuestro.

Además, se confirmó que López Maldonado cuenta con una carpeta de investigación activa desde 2024 por delitos contra la salud.

Tras su captura, ‘El Loco’ fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, junto con las drogas y el vehículo asegurado, para determinar su situación jurídica en las próximas horas.

Detienen a ‘El Huiguito’, líder la Unión Tepito, en Cancún

A finales de julio, Víctor Hugo Ávila, conocido como El Huguito y líder de la Unión Tepito fue trasladado a la Ciudad de México, luego de su detención en Cancún.

Fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la CDMX, quedando a disposición del juez que lo requirió. Se le identifica como líder de la Unión Tepito tras la detención de ‘El Betito’ y ‘El Pistache’.

Por Víctor Hugo Ávila, se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos por información que condujera a su captura. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) anunció la detención a través de sus redes sociales el día de ayer.

Con información de Infobae