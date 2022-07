Caro Quintero: el `narco de narcos´ por el que la DEA ofrece 20 mdd

El fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, fue detenido este viernes por la Secretaría de Marina, de acuerdo con medios nacionales como El Universal, CNN y El País. Pero, ¿quién es el "Narco de Narcos"? el hombre que se convirtió en el más buscado por la DEA, y por quien se ofrecen 20 millones de dólares.

Con base en su ficha de búsqueda, Caro Quintero es investigado por el secuestro y asesinato del agente federal estadounidense Enrique ‘Kiki’ Camarena, así como por “ayuda y complicidad después del hecho” y por delitos violentos en ayuda del crimen organizado.

Además, es buscado por posesión con intención de distribuir marihuana y cocaína en Estados Unidos, así como por los delitos de asesinato y operación de una empresa criminal.

Hasta las 16 horas, la Administración de Control de Drogas (DEA) no ha modificado su ficha de búsqueda y lo mantiene como "buscado", a pesar de las noticias que aseguran su captura.

En mayo pasado, esta dependencia ofreció la cantidad de $45 millones de dólares para las personas que puedan ofrecer información que conduzca al arresto de tres capos, incluyendo al originario de La Noria, Sinaloa.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel - Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.



The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD