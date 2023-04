Si no es en China, ¿en dónde se produce el fentanilo?, pregunta AMLO

"Si no se produce en China, ¿en dónde se produce?", cuestionó esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego que China dijera que no hay tráfico ilegal de fentanilo desde su país.

Durante su conferencia matutina diaria, el mandatario federal indicó que aún no recibe respuesta formal del Gobierno chino a su carta, pero deslizó la pregunta.

"Todavía no tenemos pues una comunicación formal, respuesta formal y queremos establecer comunicación con el Gobierno de China, la Embajada, ya lo está haciendo la Cancillería para tener una postura clara sobre el pronunciamiento del Gobierno de China", afirmó.

López Obrador insistió en saber dónde se produce el fentanilo.

Después volvió a decir que en México no se produce esa droga.

"Y aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanilo, no se produce la materia prima para el fentanilo, y si dicen del Gobierno chino que no lo producen, ¿quién lo está produciendo?", sentenció.

"Hay que seguir indagando y buscar la cooperación entre pueblos y naciones. Más allá de diferencias políticas o ideológicas está en juego la vida de muchas personas, sobre todo jóvenes", apuntó.

"¿Si no se produce en China, en dónde?": @lopezobrador_ señala que todavía no hay "comunicación formal" con el gobierno de China sobre el tema de la producción de fentanilo en el país asiático. pic.twitter.com/oxCgBN3rHT — Animal Político (@Pajaropolitico) April 10, 2023

"Se debe poner por delante la salud, el derecho a la vida. Por eso vamos a seguir tratando el asunto. Nada más que queremos hacerlo con todos los elementos para ver qué es lo que ellos sostienen acerca del fentanilo, con el propósito de no cometer una imprudencia, actuar de manera muy responsable", señaló.