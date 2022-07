Cártel niega amenazas contra periodista que pidió ayuda a AMLO.

El periodista Rodolfo Montes acudió en días pasados a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió ayuda al decirse amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hoy, el grupo delictivo negó las amenazas.

A través de un mensaje que circula en redes sociales, el cártel asegura que ellos no tienen nada en contra de Rodolfo Montes.

El video, en el que se ve a un grupo de personas armadas y con uniformes de tipo militar, leyó un mensaje supuestamente de parte Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La lectura del mensaje indica que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación afirma que él y su grupo “no se meten con niños, mujeres ni perdonas inocentes”.

"Por este medio me dirijo hacia ustedes, todos los radiocomunicadores o periodistas. Yo no me meto con medios de comunicación, yo, Nemesio Oseguera Cervantes me deslindo de las amenazas que recibió el periodista.

Al señor Rodolfo Montes le reitero que no tiene que cuidarse de mi cártel, al contrario, le reitero mi amistad.