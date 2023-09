Cárteles del narcotráfico: quinto empleador de México en 2022

Los cárteles del narcotráfico son el quinto mayor empleador del país, de acuerdo con un estudio publicado el jueves 21 de septiembre en la revista Science.

A través de la plataforma X, un grupo de investigadores compartieron los resultados de su investigación titulada ‘Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera de bajar la violencia en México’.

How large is the population of people affiliated with cartels in Mexico? In a study just published in @ScienceMagazine co-authored with @rafaelprietoc and @ahope71, we estimate that, in 2022, cartels counted 175,000 individuals! Check out the study here: https://t.co/Kxhbxi5Uia