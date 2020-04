¿Te ofrecen liberar tu cartilla militar en internet? Checa esto

Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desmintió la supuesta oferta de liberación y entrega de la cartilla del Servicio Militar Nacional que ha circulado en redes sociales.

A través de un comunicado, la dependencia afirmó que se trata de publicaciones falsas y que por estas acciones presentó una denuncia ante el ministerio público federal contra las páginas apócrifas que las han difundido.

#Comunicado La Secretaría de la Defensa Nacional denuncia páginas apócrifas https://t.co/5oPac7AOYj — @SEDENAmx (@SEDENAmx) April 27, 2020

"Se invita a la población a denunciar ante las autoridades competentes, cualquier indicio que denote la existencia de alguna ilegalidad en las redes y medios digitales. Asimismo, evitar hacer uso de páginas no oficiales, para no ser víctima de fraudes o extorsiones por parte de la delincuencia organizada, al suplantar los portales digitales oficiales", señaló.

Agrega que "en relación a la información que ha sido difundida en medios digitales y redes sociales sobre el supuesto ofrecimiento de liberación y entrega de la Cartilla del Servicio Militar Nacional, por parte de esta institución, se informa que citadas publicaciones son FALSAS; por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional ya efectuó la denuncia respectiva ante las autoridades correspondientes".

La Sedena pidió a la población hacer las denuncias correspondientes cuando detecten alguna ilegalidad o información falsa en redes y medios digitales; además instó a no hacer caso a páginas que no sean oficiales para que no se comentan fraudes o extorsiones.

La Secretaría de la Defensa Nacional pone a disposición de la sociedad mexicana la dirección electrónica de la página de esta dependencia y cuentas de redes sociales oficiales: la página https://www.gob.mx/sedena", indicó.

(Con información de El Universal)