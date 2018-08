Caso Amelia: estudiante encuentra a su agresor sexual

Agencia

MÉXICO.- José Luis “N”, de 40 años de edad, es investigado por su probable participación en la violación de una joven estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó hoy sobre la detención del sujeto, quien interceptó a la víctima en la Avenida Primero de Mayo, en el municipio de Naucalpan, y cometió el crimen.

El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en donde quedó a disposición de un Juez, autoridad que habrá de determinar su situación legal, indicó el portal de noticias Sin Embargo.

Mediante una diligencia de confronta la víctima reconoció al sujeto como el mismo que días antes la agredió sexualmente.

Los hechos

Amelia, de 22 años, se dirigía a su trabajo cuando un hombre se cruzó en su camino, el sujeto le apuntó a la cabeza, la obligó a caminar y abusó de ella ante peatones y empleados en una calle de México.

La vejación ocurrió cerca de la central telefónica donde trabaja Amelia, en la avenida Toluca y Periférico Norte en horas de la mañana –aproximadamente a las 6:40 - del día jueves 16 de agosto.

“Bajé la pesera en el cruce de Periférico y Primero de Mayo, del lado de avenida Toluca. Mientras esperaba el semáforo para cruzar la calle, un hombre se me acercó y con un arma me obligó a caminar hacia la banqueta de atrás y me metió entre unos locales oscuros”, relató la joven, menciona el portal La República en su sitio web.

La trabajadora contó que una vez en el lugar el hombre abuso de ella en plena vía pública “incluso algunos volteaban y me veían con cara de asco, pero nadie intervino”, refirió con pesar la estudiante.

“El sujeto, cuyo olor era asqueroso, me inmovilizó con su arma. Me quedé paralizada mientras me golpeaba después de ver que traía oculto en el pantalón el celular ‘bueno’ pues ya le había dado el teléfono para asaltos, mi cartera y mis credenciales”, agregó.

La estudiante también resaltó que a pesar que varios transeúntes vieron la violación nadie la ayudó o llamaron a la policía. Ya que solo fue soltada cuando el hombre acabó con la violación y fue ayudada por un hombre, quien la llevó a su centro de trabajo.

Además del terrible episodio, Amelia tuvo que permanecer 10 horas sin asearse a fin de ser sometida a los exámenes de turno, los que certificarían la vejación.